На перспективной ветке появятся станции с островными и береговыми платформами.

На перспективной ветке появятся станции с островными и береговыми платформами.Власти Москвы активно занимаются развитием метро. Столичный подземка сегодня является важнейшей элементом транспортной системы многомиллионного мегаполиса. Примечательно, что московский метрополитен по многим параметрам превосходит подземки крупнейших городов мира. Требования к содержанию его инфраструктуры также являются одними из самых строгих миров. Такое решение принял Сергей Собянин в целях обеспечение безопасности и комфорта пассажиров.Метро Москвы – это не просто транспортная система, но и огромная площадка для реализации интересных проектных и архитектурных решений. К примеру, на Бирюлевской линии подземки построят станции с двумя видами платформ. На перспективной ветке появятся остановочные пункты с островными и береговыми платформами. Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Строительство Бирюлевской линии метро предполагает создание станционных комплексов двух типов: пять из них будут с островными платформами и еще пять — с береговыми, аналогичными тем, что появились в последние годы в том числе на Некрасовской ветке и Большой кольцевой линии метро", — отметил заместитель мэра Москвы.В частности, островные платформы оборудуют на станциях "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново" и "Бирюлево". Остановки Бирюлевской линии метро "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская" будут построены с береговыми платформами.Выбор разных видов платформ определяется способом прокладки тоннелей метро. Так, около десяти километров путей новой ветки будет построено при помощи шестиметровых щитов, проходящих два параллельных однопутных тоннеля. Еще порядка11 километров — с использованием 10-метрового щита-гиганта, который создает единый двухпутный тоннель.Однако это не единственная причина. Дело в том, что при проектировании станций очень важно учитывать существующую застройку и рельеф местности. Кроме того, разные виды платформ позволят реализовать интересные архитектурные решения. Например, концепции будущих станций "Остров мечты" и "Лебедянская" определены в рамках конкурсов.