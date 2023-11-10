Здание спроектировано в стиле сталинского ампира, однако отличается узбекскими архитектурными мотивами.

Здание спроектировано в стиле сталинского ампира, однако отличается узбекскими архитектурными мотивами.На ВДНХ после комплексной реставрации открылся павильон №66 "Советская культура". В нем разместился экспозиционный центр Республики Узбекистан. В ходе работ специалистам удалось воссоздать центральный элемент здания – ротонду с фонтаном и два каскадных фонтана. Две монументальные скульптуры у главного фасада также вернулись на свои места.Павильон №66 был возведен в 1954 году и на данный момент имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Здание спроектировано в стиле сталинского ампира, однако отличается узбекскими архитектурными мотивами. К слову, до переименования в 1960-х годах павильон назывался "Узбекская ССР".В 1990-е годы его заняли многочисленные торговые ряды. В 2017 году началось восстановление исторического облика здания, славившегося декоративным оформлением фасадов и интерьеров, которым при строительстве занимались художники-орнаменталисты и мастера резьбы по ганчу — смеси гипса и глины.Особой гордостью советских мастеров была ажурная ротонда с фонтаном. Центральный элемент композиции, по задумке советских инженеров и архитекторов, был спроектирован в форме 10-конечной звезды. Ее лучи опирались на четыре металлические колонны каждый. Под сооружением был построен бассейн с фонтаном по центру.Однако со временем уникальный архитектурный объект пришел в аварийное состояние – коррозия практически полностью разрушиламеталлическую конструкцию ротонды. Однако реставраторам удалось восстановить несущую конструкцию, а также воссоздать утраченные декоративные элементы.Центральный фонтан облицевали бирюзовой мозаикой. Восстановили и два каскадных фонтана. В частности, специалисты оснастили исторические сооружения современным оборудованием, в том числе, системой очистки воды. В боковых нишах организовали подсветку. А перед входом в павильон установили скульптуры передовиков производства, утраченные еще в 1960-е годы.Внутри павильона восстановили пять залов. Интерьер здания украсили тончайшей резьбой по дереву и орнаментальной росписью с сусальным золотом, декоративные лепные элементы покрыли позолотой. Все это позволило воссоздать национальный стиль.Для будущих посетителей теперь доступные отреставрированные залы "Культурное наследие Узбекистана — достояние всего человечества", "Прикладное искусство", "Туристический потенциал Узбекистана", бизнес-пространство "Новый Узбекистан" и арт-галерея.