Об этом сообщил замглавы администрации Глеб Серегин.

10 ноября заместитель главы администрации Глеб Серегин посетил ЦУГД. Он отметил, что Владимир одним из первых получил паспорт готовности к отопительному сезону.Период подготовки к зиме начался в регионе 2 октября. С того времени были выполнены плановые испытания оборудования и устранены все неполадки. Также на данный момент подготовлено 90 единиц техники, в том числе и 18 новых машин: грейдера, пескоразбрызгиватели, погрузчики и другие. Кроме того, до конца года ожидается поставка ещё 5 единиц техники.Сформированы бригады водителей комплексных дорожных машин. Они выйдут на улицы города с наступлением снегопада и будут работать круглосуточно.