Житель Меленок предстанет перед судом за пьяную драку и убийство приятеля В отношении жителя...

Житель Меленок предстанет перед судом за пьяную драку и убийство приятеляВ отношении жителя Меленок вынесено обвинительное заключение. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемый в один из дней января этого года у себя дома в селе Бутылицы распивал спиртное вместе со своим знакомым.В ходе пьянки между мужчинами произошёл конфликт. Злоумышленник начал избивать своего приятеля кулаками, ногами по голове и различным частям тела. Кроме того, он использовал тупые твердые предметы в качестве оружия, которыми также наносил удары. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления.Примерно неделей ранее обвиняемый ночью распивал спиртные напитки вместе с другим знакомым вблизи кладбища села Бутылицы. Туда мужчины пришли помянуть родственников.В ходе "посиделок" злоумышленник без какого-либо повода начал избивать приятеля, нанося удары по голове и телу. После чего он скрылся. На следующее утро потерпевшего обнаружил сотрудник кладбища, который вызвал скорую помощь.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Меленковский районный суд.Фото: freepik.com