По обвинению в убийстве и умышленном причинении вреда здоровью перед судом предстанет житель села Бутылицы Меленковского района.

По обвинению в убийстве и умышленном причинении вреда здоровью перед судом предстанет житель села Бутылицы Меленковского района. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что фигурант у себя дома распивал алкоголь вместе с приятелем. Во время застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт, и хозяин нанёс гостю не менее 157 ударов. Он бил жертву разными предметами, руками и ногами. Приятель умер на месте.Кроме того, за неделю до убийства обвиняемый употреблял спиртное с другим гражданином возле местного кладбища. Сельчанин поколотил знакомого без особых причин, из хулиганских побуждений.В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Меленковского района направлено в суд.