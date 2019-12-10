10.12.2019

2019-12-10 15:45:04

Во Владимирской области задержали банду серийных воров

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении серии краж. Ими оказались четверо жителей Покрова в возрасте от 19 до 23 лет. Сообщили в областной полиции.

В Полицию поступило несколько заявлений о кражах из дачных домов, магазина и с территории земельных участков, расположенных в Покрове. У заявителей были похищены велосипеды, скутер, электрические инструменты, бытовая техника, мобильные телефоны, а также иное имущество, представляющее ценность. В одном из сетевых магазинов в города неизвестные похитили 200 бутылок пива.

По имеющимся у оперативников данным, задержанные причастны не менее чем к 16 кражам, совершенным поодиночке и совместно в период с апреля по сентябрь. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 300 000 рублей.

По всем фактам с возбуждены уголовные дела. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, полицейскими проводятся мероприятия по изъятию похищенного и передаче его владельцам.