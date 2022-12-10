В столице открылся концертный зал Москва. Одним из первых новую сцену опробовал эстрадный мэтр – 71-летний Лев Лещенко. А за кулисами его ждал корреспондент Дни.ру.

В столице открылся концертный зал "Москва". Одним из первых новую сцену опробовал эстрадный мэтр – 71-летний Лев Лещенко. А за кулисами его ждал корреспондент "Дни.ру".Александр Серов был женат на мастере спорта по акробатической гимнастике Елене Стебеневой с 1991 по 2010 годы. Они ознакомились во время съемок клипа исполнителя, для которого понадобилась девушка с акробатическими навыками. А расстались, когда оба переросли те отношения. Серов больше не женится, а журналистам скажет, что причина его одиночества – не остывшие чувства к бывшей супруге.При этом о юной Снегурочке в Новогоднюю ночь он сейчас даже не думает. "А куда я ее дену?! – смеется певец. – Пригласить к себе? У меня, скорее всего будут концерты, поэтому приглашать домой кого-то не получится. Я буду поздравлять в эту ночь друзей и всех людей со сцены А Снегурочек везде хватает – будем с ними общаться!"К счастью, здоровье позволяет певцу сегодня ухаживать за юными леди. В октябре-ноябре 2021 года Серов переболел COVID-19 – он был госпитализирован и его состояние оценивалось как тяжелое. Он был одной ногой на том свете!Но сегодня все плохое – позади. "Меня поставил на ноги Сергей Царенко (анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ № 52, доктор медицинских наук, профессор – Прим. рем.), это гений и то, что он делает – это из области фантастики, – радуется музыкант. – Он вытаскивает самых тяжелых больных!"