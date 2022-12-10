Как рассказали редакции «АиФ-Владимир» в региональном УМВД, механические повреждения получили 104 машины.

Во Владимирской области за 9 декабря произошло 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали шесть человек.Как рассказали редакции «33Live.Ru» в региональном УМВД, механические повреждения получили 104 машины.«10 декабря ожидаются сильные снегопады, поэтому напоминаем о неукоснительном соблюдении ПДД», - подчеркнули в полиции.Водителям рекомендуют не выезжать на дороги без острой необходимости, а пешеходам использовать световозвращающие элементы.