В дело вмешалась прокуратура.

12-летний ребенок из Владимира, страдающий инсулинозависимым диабетом, не получал необходимый инсулин и одноразовые иглы для шприц-ручек. Это угрожало его здоровью. Прокуратура провела проверку по факту происшедшего.Не смотря на обращения его законных представителей в медицинское учреждение, проблема не решалась. После вмешательства ведовство мальчику были предоставлены необходимые препараты на три месяца вперед. Прокуратура будет продолжать следить за обеспечением здоровья пациента.Напомним, ранее мы писали, что