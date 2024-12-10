Малышу всего 3 месяца.

Боец СВО из Владимира обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой на недостаточное лечение для его 3-месячного сына. Ребенок был госпитализирован, но не получил необходимой медицинской помощи. Подробности раскрыли в пресс-службе федерального ведомства.Малыш находится в тяжелом состоянии, и просьбы родителей о переводе в профильную больницу остались без ответа. Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и обеспечить ребенка квалифицированной медицинской помощью.Напомним, ранее мы писали, что