Начальница поручала медсестре проводить вакцинацию в ее отсутствие, при этом требуя указывать в медицинских картах, что все осмотры прошли под ее контролем.

Прокуратура Владимирской области сообщила о возбуждении уголовного дела против бывшей заведующей Судогодской Центральной районной больницы им. Поспелова. Женщина обвиняется в незаконном получении денежных средств, используя свое служебное положение.Согласно материалам дела, она приказывала подчиненным фиксировать в табеле учета рабочего времени часы, которые ее супруг, врач-психиатр, не отрабатывал. Кроме того, экс-заведующая поручала медсестре проводить вакцинацию в ее отсутствие, при этом требуя указывать в медицинских картах, что все осмотры прошли под ее контролем. Таких записей была 101.В результате этих действий она получила стимулирующие выплаты. Теперь обвиняемой грозит до шести лет тюремного заключения. Дело направлено в Судогодский районный суд. Женщина не признает свою вину.