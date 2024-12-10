Бывшая заведующая Судогодской ЦРБ имени Поспелова незаконно зарабатывала на своем служебном положении? В этом предстоит разобраться суду, ну а пока женщину обвиняют в том, что она

Бывшая заведующая Судогодской ЦРБ имени Поспелова незаконно зарабатывала на своем служебном положении? В этом предстоит разобраться суду, ну а пока женщину обвиняют в том, что она использовала мужа и пандемию для увеличения дохода. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. С января 2021 года по май 2022 года женщина, будучи заведующей поликлиникой, указывала подчиненным вносить