В 2023 году он пригласил 9 граждан Узбекистана на работу.

Гендиректор предприятия по изготовлению деревянной тары во Владимире получил 6 месяцев лишения свободы за трудоустройство девяти нелегальных мигрантов. По версии прокуратуры, в 2023 году он пригласил 9 граждан Узбекистана на работу и организовал для их проживания строительные вагончики на территории завода.Однако мужчина не оформил для этого необходимые документы. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 322.1 УК РФ. На данный момент приговор еще не вступил в силу.Напомним, ранее мы писали, что