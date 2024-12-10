Незаконные постройки в зонах тепловых сетей мешают работе энергетиков. По этому поводу компания «Т Плюс» проводит проверки по улицам города. За текущий год зафиксировано 40 случаев

Незаконные постройки в зонах тепловых сетей мешают работе энергетиков. По этому поводу компания «Т Плюс» проводит проверки по улицам города. За текущий год зафиксировано 40 случаев «самостроя». Чаще всего территории теплосетевого хозяйства, занимают контейнерные площадки, шлагбаумы, ларьки, заборы, детские площадки и автомобили. В случае порыва на подземной теплотрассе посторонние объекты на поверхности могут парализовать доступ