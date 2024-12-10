Сейчас пешеходная зона вдоль Лыбедской магистрали – пустынное место, где гуляют собачники и ездят велосипедисты. На этой территории хотят создать «линейный парк». О концепции

Сейчас пешеходная зона вдоль Лыбедской магистрали – пустынное место, где гуляют собачники и ездят велосипедисты. На этой территории хотят создать «линейный парк». О концепции благоустройства и озеленения рассказала главный архитектор проекта архитектурного бюро «Коллектив» Ирина Шубина. Она выступила на VIII ландшафтной конференции «Сады и люди», которая прошла в выходные в Суздале. Проект благоустройства территории вдоль