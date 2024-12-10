Это нежный десерт с хрустящей основой и кремовой начинкой. Голубика добавляет приятную кислинку и свежесть.

Это нежный десерт с хрустящей основой и кремовой начинкой. Голубика добавляет приятную кислинку и свежесть.Ингредиенты для меренги:Яичные белки – 4 шт.Сахар – 200 гВанильный сахар – 10 гКукурузный крахмал – 1 ч.л.Лимонный сок – 1/2 ч.л.Для крема:Сливки 33% жирности – 300 млСахарная пудра – 50 гГолубика – 150 гПриготовление:Шаг 1: МеренгаРазогрейте духовку до 180°C.В чистой сухой миске взбейте яичные белки до мягких пиков. Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, пока масса не станет густой и блестящей.Добавьте ванильный сахар, лимонный сок и кукурузный крахмал. Аккуратно перемешайте лопаткой.На противень выложите пергаментную бумагу. Равномерно распределите белковую массу, формируя прямоугольник размером примерно 30x40 см.Уменьшите температуру духовки до 140°C и выпекайте меренгу около 20 минут, затем уменьшите температуру до 100°C и сушите еще 60-90 минут, пока она полностью не высохнет и не станет хрустящей.Достаньте меренгу из духовки и дайте ей остыть.Шаг 2: КремВзбейте холодные сливки с сахарной пудрой до густого состояния.Добавьте половину голубики в крем и аккуратно перемешайте.Шаг 3: Сборка рулетаПереверните остывшую меренгу на чистый лист пергамента так, чтобы верхняя часть оказалась внизу.Намажьте поверхность меренги кремом, оставляя небольшие края свободными.Распределите оставшуюся голубику поверх крема.Аккуратно сверните меренгу в рулет, начиная с узкого конца. Используйте пергамент, чтобы облегчить процесс сворачивания.Заверните готовый рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час, чтобы он хорошо застыл.Шаг 4: ПодачаПеред подачей достаньте рулет из холодильника, снимите пищевую пленку и нарежьте порционными кусочками.По желанию посыпьте сверху сахарной пудрой или украсьте свежей голубикой.Приятного аппетита!