Злоумышленник связался с молодым человеком в Телеграме и потребовал 30 тысяч рублей.

Во Владимире 19-летний официант получал угрозы рассылки его интимных фотографий. Об этом пишет «День во Владимире» со ссылкой на собственный источник.Инцидент произошёл 7 декабря, когда анонимный злоумышленник связался с молодым человеком в Телеграме и потребовал 30 тысяч рублей. После согласия на требования, парень обратился в правоохранительные органы. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.Напомним, ранее мы писали, что