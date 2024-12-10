Права пациента были защищены прокуратурой, и иск к Минздраву о возврате средств был удовлетворен.

Во Владимире 66-летний онкобольной, не получивший вовремя положенные льготные лекарства, был вынужден самостоятельно приобрести дорогостоящие медикаменты. Один препарат стоил до 150 тысяч рублей, в результате чего мужчина потратил более 1,4 миллиона рублей.Права пациента были защищены прокуратурой, и иск к Минздраву о возврате средств был удовлетворен. Суд постановил, что Минздрав должен компенсировать затраты пациента и выплатить моральную компенсацию, поскольку необходимый препарат не был выдан вовремя из-за задержек в закупках и финансировании.Напомним, ранее мы писали, что