Пособие постепенно увеличивалось на протяжении последних двух лет.

С 6 декабря выдающиеся спортсмены и тренеры из Владимирской области будут получать новое ежемесячное пособие в размере 1509 рублей, что на 73 рубля больше, чем ранее. Указ об этом подписал губернатор Александр Авдеев.Пособие постепенно увеличивалось на протяжении последних двух лет: в 2021 году его размер достиг 1330 рублей, в 2022 пособие возросло до 1410 рублей, а в 2023 добавили еще 56 рублей. Поддержку получают 25 спортсменов. Это лыжники, тяжелоатлеты и представители различных видов спорта, включая мотобол. Также пособие назначено 11 тренерам региона.Напомним, ранее мы писали, что