За год оптика «Ростелекома» пришла в частный сектор еще 33 населенных пунктов[1] Владимирской области. Интернет со скоростью до 1 Гбит/с и доступ к любым цифровым услугам получили более 12 тысяч

За год оптика «Ростелекома» пришла в частный сектор еще 33 населенных пунктов[1] Владимирской области. Интернет со скоростью до 1 Гбит/с и доступ к любым цифровым услугам получили более 12 тысяч человек. Для этого специалисты компании проложили около 60 километров оптики. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «За последние 12