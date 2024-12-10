Медики ОДКБ провели телемедицинскую консультацию с федеральным медицинским центром для назначения лечения.

Минздрав Владимирской области сообщил о срочной госпитализации трехмесячного ребенка в Областную детскую клиническую больницу. Ребенка доставили с помощью санавиации. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, инициированнуюСначала малыш был доставлен в Муромскую районную детскую больницу, где было принято решение о срочной госпитализации. Медики ОДКБ провели телемедицинскую консультацию с федеральным медицинским центром для назначения лечения.По информации министерства, новорожденному оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас ребенок в реанимации. Врачи отмечают в его состоянии здоровья положительную динамику.