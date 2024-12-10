Трое жителей Кольчугино хотели купить соль (не для готовки), но в итоге попали под уголовное дело. Один из них обвиняется в покушение на незаконное приобретение без цели сбыта в крупном

Трое жителей Кольчугино хотели купить соль (не для готовки), но в итоге попали под уголовное дело. Один из них обвиняется в покушение на незаконное приобретение без цели сбыта в крупном размере, двое других – в пособничестве. Историю неудачной покупки наркотика рассказали в пресс-службе прокуратуры области. 5 августа кольчугинец захотел купить соль, но решил доверить покупку