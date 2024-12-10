Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобу военнослужащего. Участник СВО позвонил в Информационный центра СК России и заявил, что его трехмесячному малышу оказывают

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на жалобу военнослужащего. Участник СВО позвонил в Информационный центра СК России и заявил, что его трехмесячному малышу оказывают ненадлежащее лечение в одной из больниц Владимира. По словам мужчины, квалифицированную медицинскую помощь ребенок не получает, при этом он находится в тяжелом состоянии. Родители много раз просили направить младенца в