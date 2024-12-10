Разбойное нападение в Гусь-Хрустальном. Угрожая ножом, грабитель похитил сумку у испуганной женщины прямо в ее машине. Злоумышленника уже задержали. Улицу, где произошел инцидент, в УМВД

Разбойное нападение в Гусь-Хрустальном. Угрожая ножом, грабитель похитил сумку у испуганной женщины прямо в ее машине. Злоумышленника уже задержали. Улицу, где произошел инцидент, в УМВД сообщать не стали, однако рассказали, что это случилось в центре города. 31-летняя жительница Гусь-Хрустального возвращалась домой с работы. Она села в машину, как вдруг внутрь резко проник незнакомец. Грабитель стал