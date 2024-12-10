Раздался выстрел пистолета, и теперь каждый спортсмен думает лишь об одном — быстрее прийти первым к финишу. Во владимирской спортивной школе №4 провели масштабные соревнования по легкой

Раздался выстрел пистолета, и теперь каждый спортсмен думает лишь об одном — быстрее прийти первым к финишу. Во владимирской спортивной школе №4 провели масштабные соревнования по легкой атлетике. В чемпионате и первенстве города приняли участие более 250 воспитанников. Два дня подряд они состязались в восьми разных дисциплинах, включая бег на разные дистанции и прыжки. 22-летняя