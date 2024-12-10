Раздался выстрел пистолета, и теперь каждый спортсмен думает лишь об одном — быстрее прийти первым к финишу. Во владимирской спортивной школе №4 провели масштабные соревнования по легкой
<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2024-v-gorodskix-sorevnovaniyax-po-legkoj-atletike-prinyali-uchastie-bolee-250-sportsmenov.html" target="_blank">В городских соревнованиях по легкой атлетике приняли участие более 250 спортсменов</a> - Раздался выстрел пистолета, и теперь каждый спортсмен думает лишь об одном — быстрее прийти первым к финишу. Во владимирской спортивной школе №4 провели масштабные соревнования по легкой
[url=https://33live.ru/novosti/10-12-2024-v-gorodskix-sorevnovaniyax-po-legkoj-atletike-prinyali-uchastie-bolee-250-sportsmenov.html]В городских соревнованиях по легкой атлетике приняли участие более 250 спортсменов[/url] - Раздался выстрел пистолета, и теперь каждый спортсмен думает лишь об одном — быстрее прийти первым к финишу. Во владимирской спортивной школе №4 провели масштабные соревнования по легкой