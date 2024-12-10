10 дорог местного значения отремонтировали в Киржачском районе. Все участки находятся на центральных улицах населенных пунктов, рассказали в пресс-службе минтранса области. Итак, список

10 дорог местного значения отремонтировали в Киржачском районе. Все участки находятся на центральных улицах населенных пунктов, рассказали в пресс-службе минтранса области. Итак, список отремонтированных улиц следующий: – участок дороги от трассы А108 до деревни Мележи и улица Речная в самой деревне; – Центральная улица в деревне Хмелево; – Станционная улица в деревне Кипрево; – Васильковая