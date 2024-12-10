Смертельная авария в Ковровском районе произошла 9 декабря в 8:30. 31-летний водитель «Пежо» ехал в сторону Камешково. На участке дороги между поселками Малыгино и К.Маркса машина выехала на

Смертельная авария в Ковровском районе произошла 9 декабря в 8:30. 31-летний водитель «Пежо» ехал в сторону Камешково. На участке дороги между поселками Малыгино и К.Маркса машина выехала на встречную полосу. В это время на встречу двигался автобус КАвЗ. Лобового столкновения избежать не удалось. Легковушка – всмятку. Мертвого водителя из нее пришлось вытаскивать спасателям – настолько