Штраф в 80 тыс. рублей был актуален в 2017 году, но сейчас следует пересмотреть эту сумму.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин направил запрос на имя первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина, в котором предлагает повысить штрафы за нелегальную продажу алкоголя."Сейчас максимальная сумма штрафа за нелегальную продажу алкоголя составляет не более 80 тыс. рублей. Возможно, в 2017 году, когда была установлена данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее пересмотреть, увеличив минимум вдвое", - сказал сенатор ТАСС.Он отметил, что на сегодняшний день потребление алкоголя в России является одним из ключевых факторов высокой смертности и негативно сказывается на здоровье молодежи, а также несет негативные последствия, включающие общую алкоголизацию населения, ухудшение здоровья несовершеннолетних, снижение морального и духовного уровня общества. При этом Шейкин убежден, что государственное регулирование в области производства и оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции обусловлено необходимостью защиты как экономических интересов Российской Федерации, так и жизни, и здоровья граждан, поскольку оборот такой продукции с нарушением установленных требований может привести к трагическим последствиям.Согласно ст. 171.4 Уголовного кодекса России, за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей или исправительных работ на срок до одного года. Речь идет о случаях, когда ранее человек уже подвергался административному наказанию за это правонарушение.Учитывая размеры преступных доходов от нелегальной продажи алкоголя, Шейкин считает необходимым кратно увеличить штрафы."Принимая во внимание социальную значимость обозначенной проблемы, прошу вас предоставить информацию относительно роста или снижения роста по выявленным преступлениям, привлечению к ответственности лиц по 171.4 УК РФ за период 1 полугодия 2023 года в сравнении с 1 полугодием 2024 года. Буду благодарен за предоставление ответа <...> и выражение позиции Генпрокуратуры РФ в части увеличения штрафов по 171.4 УК РФ", - говорится в обращении сенатора, направленном Разинкину.