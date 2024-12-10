За неделю мошенники обманули 53 человека.

Во Владимирской области за неделю 53 человека стали жертвами IT-мошенников. Об этом рассказали в УМВД по региону. Аферисты обманули граждан на 16 миллионов рублей.Среди пострадавших — 57-летняя жительница Владимира, потерявшая 3,374 миллиона рублей под предлогом дополнительного заработка на инвестициях, а также 31-летний мужчина, у которого украли более миллиона рублей, и 59-летняя жительница Струнино, лишившаяся 1,758 миллиона рублей. По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.Напомним, ранее мы писали, что