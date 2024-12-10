Со следующего года стартует новый нацпроект «Экологическое благополучие». Владимирская область получит на его реализацию в 2025-2027 годах 200 миллионов рублей. Как объяснили в региональном

Со следующего года стартует новый нацпроект «Экологическое благополучие». Владимирская область получит на его реализацию в 2025-2027 годах 200 миллионов рублей. Как объяснили в региональном правительстве, нацпроект включает в себя шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Вода России», «Сохранение лесов» и «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». В рамках проекта «Сохранение