Проверка прошла в ГАУ ВО «Владлесхоз».

Прокуратура Владимирской области провела проверку ГАУ ВО «Владлесхоз» и обнаружила недостатки в оснащении лесопожарной техники. Из 266 единиц, задействованных в борьбе с лесными пожарами, лишь 41% будет оснащен необходимыми системами спутниковой навигации.Министерство лесного хозяйства выделило более 2,7 миллиона рублей на закупку 110 устройств до 15 декабря 2024 года. Однако 20 единиц техники с системой ГЛОНАСС не активированы и нуждаются в замене. Прокуратура предостерегла «Владлесхоз» о необходимости соблюдения лесного законодательства. Надзорные мероприятия продолжатся.Напомним, ранее мы писали, что