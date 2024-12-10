За заводскую долю.

Прокуратура Владимирской области требует признать недействительной сделку 2020 года по продаже долей «Роснано» в химическом предприятии «Акрилан» компании «ВладАкрил». Согласно надзорному ведомству, сделка оказалась убыточной для государства, сообщает «», с предполагаемым убытком в размере 650 млн рублей.Предметом разбирательства стали материалы уголовного дела, где неустановленные лица обвиняются в мошенничестве: доли «Роснано» в «Акрилане» были проданы по заниженной стоимости. Изначально оценка доли составила почти 980 млн рублей, однако в результате сделки она была продана за 800 млн рублей.Следствие предполагает сговор, в результате которого стоимость доли была искусственно занижена. На данный момент обвиняемых не установлено. В прокуратуре также отмечают, что «ВладАкрил» привлекала кредиты для приобретения доли «Роснано», что могло свидетельствовать о контроле со стороны директора обеих компаний.