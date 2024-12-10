В этом числе три Гран-при.

Мастера из Владимирской области завоевали три Гран-при на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Всего владимирские участники получили 10 наград.Лидером среди магазинов сувениров стал «Дом музей Пряника», а в категории гастрономических сувениров первое место заняли Ремесленный пряник с начинкой «Пряничный барельеф» и Взвар «Силушка богатырская». Также отличился магазин «Дом купца Белова», а леденцовое монпансье «Владимир – это ... » стало лучшим сувениром города.Особую награду за художественный подход получил декоративный роспись по дереву «Храм Покрова на Нерли». Напомним, ранее мы писали, что