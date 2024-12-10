Три Гран-при и другие призы взяли владимирские мастера на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Всего участники из 33-го региона завоевали 10 наград. Среди магазинов туристических

Три Гран-при и другие призы взяли владимирские мастера на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Всего участники из 33-го региона завоевали 10 наград. Среди магазинов туристических сувениров лучшим стал «Дом музей Пряника» (Горев А.Н., г. Владимир). Первое место среди гастрономических сувениров занял Ремесленный пряник с начинкой «Пряничный барельеф по мотивам белокаменной резьбы» (ИП Горев А.Н., г. Владимир) и