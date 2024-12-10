Прокуратура Владимирской области выявила отсутствие твердого покрытия, просадки и неправильную организацию водоотвода.

В деревне Демидово Судогодского района состоялся судебный процесс против местных чиновников из-за состояния дороги. Прокуратура Владимирской области выявила отсутствие твердого покрытия, просадки и неправильную организацию водоотвода. Также дорога не была поставлена на кадастровый учет, и право собственности на нее не было зарегистрировано.Несмотря на представление, внесенное главе администрации района, меры не были приняты. В результате прокуратура подала иск, который был удовлетворен судом. Теперь исполнение решения находится под контролем прокуратуры.Напомним, ранее мы писали, что