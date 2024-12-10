Первая узловая точка маршрута расположится на площади Фрунзе.

Владимирские власти представили концепцию новой пешеходной зоны вдоль Лыбедской магистрали, направленной на благоустройство русла реки и создание новых маршрутов. Как сообщила пресс-служба мэрии 10 декабря, первая узловая точка маршрута расположится на площади Фрунзе, где планируется обустроить «Серебряный сквер» с композицией, символизирующей пять исторических ворот города.Проект включает пешеходные тропы в два уровня, а также мост, соединяющий спортивные учреждения. Особое внимание уделяется использованию природных материалов в отделке, включая перфорированный металл для ограждений с элементами декора знаковых зданий Владимира. Третья узловая точка будет размещена на Гагарина, где предложены террасы и озеленение, подчеркивающие природный уклон. Вдоль маршрута также предусмотрена специальная дорожка для велосипедистов.Напомним, ранее мы писали, что