С 1 января 2025 года выдающиеся спортсмены области будут получать ежемесячное содержание – 1509 рублей в месяц. Сейчас эта поощрительная выплата составляет 1436 рублей. Соответствующее

С 1 января 2025 года выдающиеся спортсмены области будут получать ежемесячное содержание – 1509 рублей в месяц. Сейчас эта поощрительная выплата составляет 1436 рублей. Соответствующее постановление уже подписал губернатор. Выплата увеличивается ежегодно, но не сказать, что на значительную сумму. Так, в 2019 году она составляла 1158 рублей. В 2021 сумма выросла до 1330 рублей, в