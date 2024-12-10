Нововведение направлено на борьбу с хроническими заболеваниями и раннее выявление проблем со здоровьем.

Минздрав России планирует с 2025 года ввести изменения в порядок оформления листов нетрудоспособности по всей стране, в том числе и во Владимирской области. Согласно новым правилам, если работник за последние 6 месяцев болел 4 и более раз, он будет направлен на врачебную комиссию для оценки состояния здоровья.Это нововведение направлено на борьбу с хроническими заболеваниями и раннее выявление проблем со здоровьем. Кроме того, работникам, которые часто оформляют больничные, будет ограничено время их действия — максимум три дня, после чего потребуется проверка комиссии для продления. Проект приказа уже размещён на официальном правовом портале и может вступить в силу с 1 сентября.Исключение составляют родители, ухаживающие за больными детьми, и другие родственники. Напомним, ранее мы писали, что