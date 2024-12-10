С приходом холодов влюбленные начали реже вступать в брак, но все же есть те, кого неприятная погода не отталкивает, а наоборот. В последний месяц осени 496 пар официально стали семьей (в

С приходом холодов влюбленные начали реже вступать в брак, но все же есть те, кого неприятная погода не отталкивает, а наоборот. В последний месяц осени 496 пар официально стали семьей (в октябре число поженившихся было на 100 пар больше). Об этом сообщает пресс-служба министерства ОДМС, ЗАГС и архивов области. Самому юному жениху было 18 лет,