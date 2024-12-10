Больше всего случаев зарегистрировано в областном центре — 100 зараженных.

Во Владимирской области зарегистрированы 261 новый случай COVID-19, что на 33,6% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом информировали в управлении Роспотребнадзора 10 декабря.Больше всего случаев зарегистрировано в областном центре — 100 зараженных. В Юрьев-Польском зафиксировано 40 случаев, в Ковровском районе — 30, а в Муромском — 28.Небольшое количество заболевших также выявлено в Гороховецком и Собинском районах (по 7 случаев), Вязниковском (6), Радужном (5), Суздальском (4), Александровском и Меленковском (по 3), а в Кольчугинском районе зарегистрировано 2 случая.Стоит отметить, что на неделе до этого заболеваемость возросла всего на 1,4%. Напомним, ранее мы писали, что