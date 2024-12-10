Владимирцы стали чаще болеть ковидом. Показатель на 100 000 вырос по сравнению с предыдущей неделей на 33,6%. За прошедшую 49 неделю (2-8 декабря) коронавирус диагностировали у 261 человека. В 99%

Владимирцы стали чаще болеть ковидом. Показатель на 100 000 вырос по сравнению с предыдущей неделей на 33,6%. За прошедшую 49 неделю (2-8 декабря) коронавирус диагностировали у 261 человека. В 99% случаев болезнь протекала в форме ОРВИ, сообщили в пресс-службе минздрава области. К слову, заболеваемость ОРВИ в регионе тоже повысилась, но лишь на 1%. За прошедшую