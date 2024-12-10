Сейчас же женщина готовится к выписке домой.

Во Владимирской области 89-летняя женщина, страдающая сахарным диабетом, была спасена от ампутации ноги благодаря усилиям рентгенхирургов муромской Центральной городской больницы. Пациентка поступила в учреждение в критическом состоянии. Операция по восстановлению кровотока в конечности длилась два часа.Сейчас же женщина готовится к выписке домой.Сложная операция стала возможной благодаря новой ангиографической установке, приобретённой в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». На аппарате медки работают с этой весны.Напомним, ранее мы писали, что .