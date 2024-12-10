За прошедшую неделю жители 33-его региона перевели мошенникам 16 миллионов рублей. Так, 57-летняя женщина из Владимира решилась на дополнительный заработок на «инвестиционной платформе». В

За прошедшую неделю жители 33-его региона перевели мошенникам 16 миллионов рублей. Так, 57-летняя женщина из Владимира решилась на дополнительный заработок на «инвестиционной платформе». В итоге она перевела мошенникам 3,4 миллиона рублей. По этой же схеме аферисты «развели» и 31-летнего жителя областного центра – он лишился миллиона рублей. Пострадала и 59-летняя жительница Струнино – она перевела