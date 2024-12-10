66-летний владимирец, страдающий онкологией, сам купил лекарство, которое должен был получать бесплатно. Дело в том, что мужчина должен принимать препарат каждый день, прерывать курс нельзя.

66-летний владимирец, страдающий онкологией, сам купил лекарство, которое должен был получать бесплатно. Дело в том, что мужчина должен принимать препарат каждый день, прерывать курс нельзя. Препарат относится к жизненно необходимым. Одна упаковка стоит 150 000 рублей. Владимирец купил сразу несколько, потратив чуть более 1,4 миллиона. А потом обратился в прокуратуру. Как рассказали в пресс-службе ведомства,