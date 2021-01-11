В Сети появились кадры с места аварии в Подмосковье. Там водитель самосвала протаранил колонну военных автобусов. Есть пострадавшие и погибшие.

В Сети появились кадры с места аварии в Подмосковье. Там водитель самосвала протаранил колонну военных автобусов. Есть пострадавшие и погибшие.ДТП произошло на Новорижском шоссе, недалеко от деревни Глухово. Источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель самосвала не смог справиться с управлением.Известно, что мужчина родился в 1984 году во Владимирской области. Он серьезно не пострадал. По данным некоторых СМИ, водителя самосвала уже задержали.На место аварии прибыли бригады Центра медицины катастроф и Московской областной станции скорой медицинской помощи. Согласно последним данным, из-за столкновения погибли четверо военнослужащих. Порядка 20 человек с различными ранами были доставлены вКрасногорскую больницу, сообщили в экстренных службах.Пять автобусов получили значительные повреждения. Они принадлежали 147-й автомобильной базе Министерства обороны РФ (учебный центр ФКУ "Войсковая часть 83466").