Ущерб, причиненный собственнику, превысил 77 000 рублей.

В конце декабря в МО МВД России «Ковровский» обратился местный житель, сообщивший, что обнаружил повреждения на своем автомобиле. Прибывшим по сообщению сотрудникам полиции мужчина пояснил, что увидел помятые двери и разбитые окна авто утром, хотя накануне вечером автомобиль был цел.Ущерб, причиненный заявителю, превысил 77 000 рублей.Полицейские опросили потерпевшего и возможных очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения.В результате проделанной работы по подозрению в причастности к повреждению авто был задержан 41-летний местный житель.В содеянном мужчина сознался, пояснив, что причиной противоправных действий стала давняя неприязнь к владельцу авто.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.