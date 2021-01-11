В Госинспекцию по охране объектов культурного наследия поступило заявление общественников.

Мозаика, которая украшает многоэтажки советских времен во Владимире и других городах, может стать объектом культурного наследия.В Госинспекцию по охране объектов культурного наследия поступило заявление общественников о включении мозаики в реестр охраняемых государством объектов. Ведомство рассмотрит его до 26 февраля. Напомним, интерес к этой теме возник после того, как собственник квартиры на Юбилейной утеплил ее и, таким образом, скрыл часть мозаики. Многие жители города считают, что уличные панно оживляют серые спальные районы. Мозаики, сложенные, как правило, профессиональными художниками, делают местность узнаваемой и в чём-то даже привлекательной. Это такой же фрагмент исторического наследия, как, например, наличники или старые магазинные вывески.