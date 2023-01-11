Во Владимире оперативники задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи новогодней пихты с...

Во Владимире оперативники задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи новогодней пихты с летней веранды кафе.В конце декабря 2022 года в полицию поступило заявление о краже новогодней пихты с летней веранды кафе на улице Большой Московской областного центра. Собственник оценил ущерб примерно в 5 тысяч рублей.Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого — 24-летнего молодого человека — после изучения записей с камер видеонаблюдения. На видео прохожий забирает дерево с веранды и уходит.Задержанный житель Владимира признался, что новогоднюю пихту с шарами и гирляндами он похитил, чтобы украсить ей свою квартиру. Однако донести до дома елочку он так и не смог, так как был сильно пьян. Похищенное дерево он бросил по дороге.По факту кражи против подозреваемого было возбуждено уголовное дело. До суда с него взята подписка о невыезде, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: wp-s.ru Видео: https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/34935227/