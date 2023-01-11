Стены разваливаются, а потолок падает. 13 семей из этого дома в Лакинске живут вот в таких декорациях. Зданию почти 90 лет. Аварийным его признали в декабре 18-го года. Но расселять жильцов в

Стены разваливаются, а потолок падает. 13 семей из этого дома в Лакинске живут вот в таких декорациях. Зданию почти 90 лет. Аварийным его признали в декабре 18-го года. Но расселять жильцов в местной администрации не торопятся. Потому что не хотят ЖКХ делать. Там были 5 человек, и никто ничего не сделал. Люди говорят, что и