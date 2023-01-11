Звездная семья Джигана и Оксаны Самойловой не вернулись домой после новогодних праздников.

Звездная семья Джигана и Оксаны Самойловой не вернулись домой после новогодних праздников.Семью репера Джиганав Сети часто называют "самой работающей в шоубизнесе". Всему виной частыепоездки, отпуска и выходные вдали от дома. Не успели спустившие миллионы на свадьбуДжиган и Оксана разобрать подарки, как вновь прыгнули в самолет. Кажется, ниодна звездная пара столько не путешествует.Вот и нановогодние праздники Джиган с Оксаной Самойловой и детьми уехали из России. Бойкурантов они слушали в жарком Дубае. Но даже после выходных чета не спешит лететьдомой. За окном 10 января, а они еще не вернулись в Россию. Об этом сообщаетК счастью, ОксанаСамойлова с удовольствием делится своими перемещениями. Сразу после дубайскихканикул, они отправили в рискованное, но интересное путешествие в Африку, наостров Маврикий. Здесь они проведут время наедине с природой и… ее обитателями.Жена Джигана уже успелаоценить количество существ вокруг виллы. Это и насекомые, и маленькие зверькина деревьях, и летучие мыши. Оксана часто рассказывает, что очень боится этихсуществ, но интерес берет вверх над страхом."Привыкаем кдичи", — так Самойлова описала свое новое путешествие в 2023 году.